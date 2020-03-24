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Распространение коронавируса нового типа

"Деловая Россия" попросила Путина о дополнительной поддержке бизнеса и граждан

Всего организация внесла 26 предложений

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российское объединение среднего и крупного бизнеса "Деловая Россия" направило письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по поддержке бизнеса и граждан в ситуации с пандемией коронавируса. Текст письма, подписанного председателем организации Алексеем Репиком имеется в распоряжении ТАСС.

"Шоковая остановка внешнего спроса вследствие кризиса в Китае, США и Европе, падение цен на нефть ниже цены отсечения по бюджетному правилу, резкое сокращение внутреннего спроса в связи с пандемией и карантином неизбежно ведут к веерным банкротствам как среди предприятий МСП, так и в целом ряде отраслей экономики (туристический и ресторанный бизнес, организация культурно-массовых мероприятий, выставок и конгрессов, авиаперевозки, транспорт, непродовльственный ритейл, управление офисными и торговыми центрами и др.) с последующим ростом безработицы и возможной потерей устойчивости для финансового сектора", - говорится в письме.

Список из 26 предложений организации делится на несколько блоков: по стимулированию кредитования, уровня спроса со стороны государства, по поддержанию платежеспособного спроса населения, сокращению операционных издержек бизнеса и по финансовому облегчению экспортно-импортных операций.

Удержать спрос на кредиты для бизнеса

Бизнес-объединение предлагает в случае повышения ключевой ставки ЦБ гарантировать банкам субсидирование разницы между действующей ключевой ставкой, которая составляет 6%, и той, которая будет по состоянию на 1 апреля. Меру предлагается распространить на все кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), компаний из списка системообразующих предприятий (по данным "Ведомостей", их будет около 1800), ипотечных кредитов, а также кредитов на покупку автомобилей и прочей техники. Также в организации попросили отсрочки по выплатам кредитных процентов, всех налогов, кроме НДС, НДПИ, акцизов и налогов на игорный бизнес до официальной отмены специальных режимов на фоне пандемии. Кроме того, необходимым является предоставление госгарантий на новые кредиты в размере 50-75% и возможность рефинансирования текущих кредитов компаний с помощью госбанков.

Поддержание объема госзакупок

В организации предлагают перенести все запланированные госзакупки в III и IV квартале 2020 года на II квартал, при этом обеспечивая переход на 50-75% аванс для предприятий МСП при выполнении госзаказа. В социально значимых отраслях (продукты питания, лекарства, средства индивидуальной защиты, бытовая химия и др.) государство должно осуществлять прямую закупку, считают в организации. Кроме того, Росрезерв должен гарантировать выкуп социально-значимых товаров, которые станут после прекращения особого режима в России.

Обеспечить платежеспособный спрос населения

Бизнес-объединение предлагает ввести мораторий на выплату НДФЛ для работников, чья зарплата не превышает пяти МРОТ в месяц (60 650 рублей - прим. ТАСС). Также в организации предлагают предусмотреть возможность выплат из материнского капитала в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей ежемесячно до конца сентября текущего года. Предлагается также ввести ипотечные каникулы до 30 сентября и дать возможность отсрочки и реструктуизации платежей по потребительским кредитам.

Снизить операционные расходы компаний

Для снижения этого вида расходов авторы письма предлагают освободить собственников помещений от уплаты кадастрового и земельного налога до конца текущего года, приостановить взимание платы с грузовиков, которые имеют массу выше 12 тонн, и ввести государственное софинансирование расходов на оплату труда компаниями.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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