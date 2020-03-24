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Первый распределительный центр по хранению сырья открыт на Ямале

В рамках модернизации на комбинате появилась разгрузочно-погрузочная техника, сортировочное и холодильно-морозильное оборудование и генератор по производству льда

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Первый распределительный центр по хранению сырья открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) базе ООО "Салехардский комбинат". На комбинате будет применяться новая технология хранения сырья, которая позволит значительно повысить его качество, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"В Салехарде начал свою работу первый в округе распределительный центр по хранению рыбного сырья, центр открылся на базе ООО "Салехардский комбинат". <…> Теперь на комбинате будет применяться новая технология хранения сырья, которая позволит значительно повысить его качество. Ранее здесь принимали от предприятий рыбу, замороженную разными способами - кругляком, брикетами или естественным образом. Из-за этого сырье теряло свое качество, часть его и вовсе оказывалась непригодной, нарушались технические режимы комбината, терялась пропускная способность склада", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обустройство центра потребовало технического усиления всех производственных участков. В рамках модернизации на комбинате появилась разгрузочно-погрузочная техника, сортировочное и холодильно-морозильное оборудование и генератор по производству льда. "Благодаря этому выпуск готовой продукции на предприятии вырастет на 60% - до 3 тысяч тонн в год. А значит, ямальцам станет доступно больше местных рыбных продуктов - от свежемороженой рыбы до консервов и деликатесов", -добавили в ведомстве.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, продукция комбината востребована среди жителей региона. "Мы год назад договорились поддержать программу обновления оборудования на нашем старейшем предприятии. Это позволит ему в новом сезоне почти удвоить свои мощности, что увеличит и число работников комбината, и количество выпускаемой продукции. Продукция завода востребована, радует, что предприятие развивается", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Салехардский комбинат - старейшее рыбоперерабатывающее предприятие ЯНАО. Оно производит более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, которая представлена в крупных торговых сетях Тюменской области, Москвы, Петербурга и ряда регионов РФ.

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