{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Компания - создатель видеосервиса Zoom подорожала почти вдвое из-за коронавируса

Zoom Video Communications объявила об увеличении пропускной возможности своей сети
Описание
© AP Photo/Mark Lennihan

ТАСС, 24 марта. Акции американской компании Zoom Video Communications - создателя сервиса для видеоконференций Zoom - за неделю торгов на электронной бирже NASDAQ подорожали почти вдвое на фоне повышенного интереса к разработанной ей программе из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В понедельник стоимость акций компании на электронной бирже NASDAQ выросла на 22%, а общий рост с начала прошлой недели составил 40%. В результате Zoom Video Communications по итогам первого квартала намерена увеличить на $0,1 выплату дивидендов в расчете на акцию, что на 68% превышает прогноз по размеру дивидендам, сделанный в феврале.

По данным мониторинга активности интернет-магазинов программного обеспечения, количество загрузок Zoom на различные устройства для организации видеоконференций выросло с начала марта на 109%. Компания уже объявила об увеличении пропускной возможности своей сети в связи с ростом нагрузок на сервис.

Zoom Video Communications является одним из лидеров американского рынка программ для организации удаленной конференц-связи на основе облачных вычислений. Созданное ей программное обеспечение содержит инструменты для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания рабочих чатов.

На фоне распространения пандемии коронавируса в США многие предприятия переходят на удаленный режим работы. Жесткие ограничительные меры ввели штаты Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут, Нью-Джерси, Луизиана, Огайо и Делавэр. Запрет для жителей покидать свои дома без необходимости действует также в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) и округе Даллас (штат Техас). Всего запрет покидать свои дома коснулся более 100 млн американцев.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Премии компаниям РФ за поставки нефти в Белоруссию урегулируют межбюджетными расчетами
При этом в Белоруссии заявили, что будут отдавать приоритет тем компаниям, которые в первый квартал года поставляли нефть без премии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС