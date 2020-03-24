Компания - создатель видеосервиса Zoom подорожала почти вдвое из-за коронавируса

ТАСС, 24 марта. Акции американской компании Zoom Video Communications - создателя сервиса для видеоконференций Zoom - за неделю торгов на электронной бирже NASDAQ подорожали почти вдвое на фоне повышенного интереса к разработанной ей программе из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg .

В понедельник стоимость акций компании на электронной бирже NASDAQ выросла на 22%, а общий рост с начала прошлой недели составил 40%. В результате Zoom Video Communications по итогам первого квартала намерена увеличить на $0,1 выплату дивидендов в расчете на акцию, что на 68% превышает прогноз по размеру дивидендам, сделанный в феврале.

По данным мониторинга активности интернет-магазинов программного обеспечения, количество загрузок Zoom на различные устройства для организации видеоконференций выросло с начала марта на 109%. Компания уже объявила об увеличении пропускной возможности своей сети в связи с ростом нагрузок на сервис.

Zoom Video Communications является одним из лидеров американского рынка программ для организации удаленной конференц-связи на основе облачных вычислений. Созданное ей программное обеспечение содержит инструменты для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания рабочих чатов.

На фоне распространения пандемии коронавируса в США многие предприятия переходят на удаленный режим работы. Жесткие ограничительные меры ввели штаты Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут, Нью-Джерси, Луизиана, Огайо и Делавэр. Запрет для жителей покидать свои дома без необходимости действует также в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) и округе Даллас (штат Техас). Всего запрет покидать свои дома коснулся более 100 млн американцев.