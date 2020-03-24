{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские банки не планируют ограничивать выдачу наличных в банкоматах

Ранее некоторые банки уже временно отключили в банкоматах своей сети функцию ресайклинга

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рекомендации ЦБ РФ по ограничению работы ресайклинговых банкоматов не приведут к сложностям со снятием наличных. Банки пока не собираются вводить ограничение на выдачу наличных, поскольку функция замкнутого круга в устройствах может быть технически отключена. Такое мнение высказали ТАСС представители опрошенных банков.

На эту тему
Ключевая ставка ЦБ: непростое решение регулятора еще впереди

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла, конструкция которых предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке.

"На сегодняшний день больше половины наших банкоматов - ресайклеры. Заменить эти модели на устройства другого типа, а также ограничивать выдачу наличных этими устройствами мы не планируем", - сообщил ТАСС директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин и отметил, что "Открытие" не фиксирует ажиотажа на снятие или внесение наличных.

Дынин добавил, что технически банкоматы-ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться. При этом отключение режима рециркуляции никак не влияет на работоспособность банкомата, отметил банкир.

Об отсутствии планов по ограничению на снятие наличных через банкоматы также заявили ТАСС в Сбербанке, в котором более 70% банкоматов не имеют функции рециркуляции денег.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы. Более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга. Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах", - сообщили в пресс-службе госбанке.

Несмотря на то, что рекомендации регулятора были опубликованы только сегодня, некоторые банки уже временно отключили в банкоматах своей сети функцию ресайклинга.

"В сети АТБ закрытый цикл в банкоматах, которые поддерживают данную функцию, временно отключен", - сообщил ТАСС заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Михаил Малахов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Лучшими экспортерами в КБР стали производители конфет, семян и минеральной воды
Призеров регионального этапа премии "Экспортер года 2019" представят республику на окружном этапе в Ставрополе на форуме "АгроЮг"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС