Российские банки не планируют ограничивать выдачу наличных в банкоматах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рекомендации ЦБ РФ по ограничению работы ресайклинговых банкоматов не приведут к сложностям со снятием наличных. Банки пока не собираются вводить ограничение на выдачу наличных, поскольку функция замкнутого круга в устройствах может быть технически отключена. Такое мнение высказали ТАСС представители опрошенных банков.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла, конструкция которых предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке.

"На сегодняшний день больше половины наших банкоматов - ресайклеры. Заменить эти модели на устройства другого типа, а также ограничивать выдачу наличных этими устройствами мы не планируем", - сообщил ТАСС директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин и отметил, что "Открытие" не фиксирует ажиотажа на снятие или внесение наличных.

Дынин добавил, что технически банкоматы-ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться. При этом отключение режима рециркуляции никак не влияет на работоспособность банкомата, отметил банкир.

Об отсутствии планов по ограничению на снятие наличных через банкоматы также заявили ТАСС в Сбербанке, в котором более 70% банкоматов не имеют функции рециркуляции денег.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы. Более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга. Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах", - сообщили в пресс-службе госбанке.

Несмотря на то, что рекомендации регулятора были опубликованы только сегодня, некоторые банки уже временно отключили в банкоматах своей сети функцию ресайклинга.

"В сети АТБ закрытый цикл в банкоматах, которые поддерживают данную функцию, временно отключен", - сообщил ТАСС заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Михаил Малахов.