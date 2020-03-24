Рокетбанк с 24 марта остановил привлечение новых клиентов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рокетбанк с 24 марта 2020 года остановил привлечение новых клиентов. Все действующие клиенты с 1 апреля будут переведены на платные тарифы, сообщил ТАСС глава платежного сервиса Qiwi Борис Ким.

"С 24 марта мы останавливаем процесс привлечения новых клиентов в Рокетбанк. Мы продолжим обслуживание счетов текущих клиентов Рокетбанка, но тарифная политика и программа лояльности для них будут пересмотрены. С 1 апреля всех действующих клиентов ждет перевод на платные тарифы", - сказал он.

По мнению главы компании, прекращение маркетинговых расходов на привлечение новых клиентов, а также повышение тарифов за обслуживание уже существующих приведут к оттоку клиентов, который завершится к концу 2020 года.

Также Ким сообщил о запуске совместной акции QIWI и Тинькофф банк по переходу клиентов Рокетбанка в Тинькофф банк с сохранением баллов лояльности.

"Для тех клиентов, которые пока не хотят тратить накопленные рокетрубли, мы договорились с Тинькофф банком о совместной акции, в рамках которой при наличии дебетовой карты в Тинькофф банке клиенты смогут конвертировать накопленные рокетрубли в рубли, тем самым сохранив свои бонусы в полном размере", - добавил глава Qiwi.

В августе 2019 года совет директоров платежного сервиса Qiwi сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка. В июне 2018 года новым партнером Рокетбанка стал Qiwi банк. Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и "Точка" у банка "ФК Открытие" летом 2017 года за 700 млн рублей. Рокетбанк - сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.