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Участники рынка предлагают ввести единые стандарты маркировки продукции для всех сетей РФ

По мнению президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, эта мера позволит максимально быстро доставлять свежие овощи на полки магазинов любой торговой сети

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Теплицы России" разработала ряд мер с целью избежать дефицита свежих овощей в период эпидемии коронавируса и, в частности, предлагает ввести единые стандарты маркировки продукции для всех сетей и производителей для снижения времени подготовки товара к продаже. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"С целью снижения времени на подготовку продукции к продаже, и, соответственно, увеличения срока хранения реализованной продукции, эксперты ассоциации предложили установить единые стандарты маркировки продукции для всех сетей и производителей", - отмечается в сообщении.

По мнению президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, которые приводятся в сообщении, эта мера позволит максимально быстро доставлять свежие овощи на полки магазинов любой торговой сети.

"В настоящий момент у каждой сети применяется своя маркировка. В результате, если продукция маркирована для одной сети, а она ее не приняла, то приходится возвращать ее обратно на производство и заново маркировать для другой сети. Все это занимает много времени", - пояснил он.

Кроме того, для планирования производства и недопущения списаний продукции представители ассоциации предлагают сделать обязательным исполнение заявленных объемов по торгам между тепличными комбинатами и торговыми сетями. Также предлагается ввести мораторий на штрафные санкции при обеспечении поставок в пользу взаимных обязательств.

Ситников напомнил, что в последние годы отрасль тепличного овощеводства в России демонстрирует инвестиционный подъем. За пять лет построено и модернизировано свыше 1,2 тыс. га высокотехнологичных тепличных комплексов, объемы производства увеличились на 87,9% по сравнению с 2014 года.

Письмо с предлагаемыми рекомендациями ассоциация "Теплицы России" направила на имя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Ассоциация "Теплицы России" - это крупнейшее профессиональное объединение тепличного хозяйства России. В нее входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств. Среди членов ассоциации крупнейшие производители -"ЛипецкАгро", "Агро-Инвест", АПХ "Эко-Культура", "Выборжец", "Майский", "Группа компаний Горкунов", "Ярославский" и др.

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