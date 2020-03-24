Участники рынка предлагают ввести единые стандарты маркировки продукции для всех сетей РФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Теплицы России" разработала ряд мер с целью избежать дефицита свежих овощей в период эпидемии коронавируса и, в частности, предлагает ввести единые стандарты маркировки продукции для всех сетей и производителей для снижения времени подготовки товара к продаже. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"С целью снижения времени на подготовку продукции к продаже, и, соответственно, увеличения срока хранения реализованной продукции, эксперты ассоциации предложили установить единые стандарты маркировки продукции для всех сетей и производителей", - отмечается в сообщении.

По мнению президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, которые приводятся в сообщении, эта мера позволит максимально быстро доставлять свежие овощи на полки магазинов любой торговой сети.

"В настоящий момент у каждой сети применяется своя маркировка. В результате, если продукция маркирована для одной сети, а она ее не приняла, то приходится возвращать ее обратно на производство и заново маркировать для другой сети. Все это занимает много времени", - пояснил он.

Кроме того, для планирования производства и недопущения списаний продукции представители ассоциации предлагают сделать обязательным исполнение заявленных объемов по торгам между тепличными комбинатами и торговыми сетями. Также предлагается ввести мораторий на штрафные санкции при обеспечении поставок в пользу взаимных обязательств.

Ситников напомнил, что в последние годы отрасль тепличного овощеводства в России демонстрирует инвестиционный подъем. За пять лет построено и модернизировано свыше 1,2 тыс. га высокотехнологичных тепличных комплексов, объемы производства увеличились на 87,9% по сравнению с 2014 года.

Письмо с предлагаемыми рекомендациями ассоциация "Теплицы России" направила на имя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Ассоциация "Теплицы России" - это крупнейшее профессиональное объединение тепличного хозяйства России. В нее входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств. Среди членов ассоциации крупнейшие производители -"ЛипецкАгро", "Агро-Инвест", АПХ "Эко-Культура", "Выборжец", "Майский", "Группа компаний Горкунов", "Ярославский" и др.