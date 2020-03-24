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Распространение коронавируса нового типа

Россия разрешила автоматически продлевать трудовые договоры морякам из-за коронавируса

Это правило касается и срока действия медицинского свидетельства моряка

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Морская администрация России позволила автоматически продлевать срок действия судовых конвенционных документов и трудовых договоров членов экипажей, если продлить их в обычном порядке невозможно из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили во вторник в Минтрансе.

"Данные меры применяются исключительно для случаев форс-мажора, когда невозможно или затруднено проведение освидетельствований или проверок судна в порту, осуществление смены членов экипажа, ввиду нахождения судна в порту государства, где в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, имеются ограничения по сходу на берег, посадке на судно, перемещению по территории государства", - уточняется в сообщении.

Если из-за связанных с коронавирусом ограничений продлить в установленном порядке профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией, или подтверждения о признании дипломов, выданных за рубежом, а также квалификационные свидетельства, подтверждения к дипломам для работы на танкерах, свидетельства о квалификации судовых поваров и подобные документы, срок их действия продлевается на срок до трех месяцев.

Это правило касается и срока действия медицинского свидетельства моряка, продолжительности работы экипажа судна, конвенционных свидетельств.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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