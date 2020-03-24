На Украине зафиксировали рост цен на продовольствие до 60%

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Цены на ряд продовольственных товаров на Украине выросли более чем вполовину в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. На сегодняшний день в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, на пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - сказано в сообщении.

В связи с этим регулятор потребовал от пищевых ретейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, мясо и овощи для выявления нарушений законодательства.

На Украине в связи с пандемией коронавируса введен карантин с 17 марта по 3 апреля. В Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях ввели режим чрезвычайной ситуации. В стране выявлены 97 случаев коронавирусной инфекции, из них три смертельных, один человек выздоровел.