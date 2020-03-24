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Продажи гречки в СЗФО в начале марта выросли на 98%

Вторую позицию по росту спроса на гречневую крупу занял Центральный федеральный округ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Продажи гречневой крупы в крупнейших розничных сетях в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) продемонстрировали наибольший рост в сравнении с другими федеральными округами России в период наиболее активной подготовки населения к карантину.

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С 9 по 15 марта 2020 года рост объема продаж гречки в СЗФО составил 98% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вторую позицию по росту спроса на гречневую крупу занял Центральный федеральный округ (82%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аналитической компании Nielsen Россия со ссылкой на новое исследование.

"Эпидемиологическая обстановка в стране поспособствовала росту продаж товаров повседневного спроса во всех федеральных округах России. В период наиболее активной подготовки населения к карантину - одиннадцатой недели марта (9-15 марта. - прим. ТАСС), в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, продажи гречки в натуральном выражении выросли на 98%, больше, чем в других федеральных округах. Продажи риса выросли на 90%, влажных салфеток - на 83%, мясных консервов - на 64% и макаронных изделий - на 59%", - сказал официальный представитель компании.

По общему темпу спроса на товары повседневного спроса в натуральном выражении в федеральных розничных сетях СЗФО также занял первое место среди остальных регионов. За отчетный период рост составил 18,6%. В ЦФО продажи ускорились на 14,6%. Спрос на рис повысился на 79%, влажные салфетки - на 86%, средства для чистки дома - на 52% и на сахар - на 43%, следует из результатов исследования Nielsen Россия. В Уральском федеральном округе общий рост продаж товаров повседневного спроса в магазинах крупнейших сетевых ретейлеров составил 14,5%, в Приволжском федеральном округе - 12%, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах - 11,5%.

Совокупный рост объема продаж товаров повседневного спроса в крупнейших розничных сетях во всех регионах России 9-15 марта в офлайн-ретейле оказался самым высоким среди остальных недель 2020 года (+13,8% к аналогичному периоду 2019 года) при среднем недельном росте в 8,3%. По оценкам специалистов аналитической компании, более трети прироста показателя в период 9-15 марта обусловлено влиянием эпидемиологической обстановки в стране.

"Если Центральный и Северо-Западный регионы России уже можно отнести к четвертой стадии подготовки к карантину, когда в торговых сетях и FMCG интернет-магазинах (продающих товары повседневного спроса. - прим. ТАСС) можно заметить трудности с логистикой и доставкой, то в других регионах эти индикаторы перехода на новую стадию развития событий пока менее заметны. Значит, у них есть дополнительный запас времени, чтобы подготовиться к возможным сложностям и изучить опыт соседних областей, минимизировав возможные риски", - цитирует пресс-служба директора по работе с ретейлерами Nielsen Россия Константина Локтева.

Nielsen - глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и аналитику для наиболее полноценного изучения потребителей и рынков. Компания входит в список S&P 500 и проводит измерения в более чем 100 странах, охватывая более 90% мирового населения.

 

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