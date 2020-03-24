Кировская область обучит работников дорожной сферы в научном центре по битумным материалам

КИРОВ, 24 марта. /ТАСС/. Кировская область заключила с компанией "Лукойл" соглашение о сотрудничестве в сфере дорожного строительства. Власти намерены использовать опыт нижегородского Научно-исследовательского центра "Лукойла" по битумным материалам при подборе технологий ремонта дорог, а также обучить в центре специалистов в сфере дорожного хозяйства, рассказал во вторник журналистам председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

"В рамках подписанного соглашения будет вестись сотрудничество с целью повышения качества и эффективности дорожного покрытия с учетом климатических особенностей области. У нас сложные погодные условия, температурные скачки, из-за которых дорожное покрытие быстро выходит из нормативного состояния. Научно-исследовательский центр компании "Лукойл" по битумным материалам будет подбирать для нас специальные материалы, чтобы повысить качество дорог, а также будет проводить обучение специалистов дорожной сферы", - сказал Чурин.

По его словам, регион намерен развивать сотрудничество с "Лукойлом" в научно-исследовательской деятельности. Сейчас в области ведется работа по созданию проектного института в дорожной сфере. "Думаю, компетенции специалистов "Лукойла" нам очень пригодятся в этом вопросе", - отметил председатель правительства.

В целом в 2020 году в области планируется отремонтировать 231,4 км автодорог, в том числе 135,6 км за счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам компании "Лукойл" открыт в Нижегородской области в 2019 году. Оборудование центра позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.