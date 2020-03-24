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Распространение коронавируса нового типа

Просмотры ТВ-сегмента российских операторов связи растут на фоне коронавируса

За последние выходные просмотры эфирного телевидения в сетях "Ростелекома" выросли в 3 раза

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские операторы связи фиксируют рост просмотров в сегменте ТВ на фоне самоизоляции людей из-за коронавируса, рассказали ТАСС представители компаний.

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За последние выходные, отмечает представитель "Ростелекома", просмотры эфирного телевидения в сетях оператора выросли в 3 раза, а кино и сериалов из видеотеки - в 5 раз. Несмотря на то, что оператор предлагал бесплатный контент, платные просмотры выросли на 80%, уточняют там.

На 15-20% чаще смотреть телевидение стали абоненты "Билайна" и МТС. По словам представителя "Билайна", рост касается как показателей аудитории, так и времени просмотра ТВ и количества просмотренных фильмов на пользователя.

"Во второй декаде марта по сравнению с предыдущей время телесмотрения выросло на 20%. Больше всего внимание людей сейчас привлекают передачи о здоровье и семье (увеличение времени просмотра в 2,5 раза), но в общем объеме доля смотрения этих каналов относительно невысока, - рассказали в МТС. - На 75% выросло внимание к новостным программам, развлекательные программы стали популярнее на 20%. Немного снизился интерес к спортивной тематике и региональным новостям".

За последнюю неделю рост потребления видеоконтента на 6% отметили в "Эр-Телекоме". При этом в компании также зафиксировали увеличение на 20-30% интернет-трафика и рост на 20% подключений новых пользователей. "Мы связываем это с переходом большого количества горожан на удаленную работу, так как наблюдаем снижение трафика у бизнес-клиентов и увеличение - у пользователей домашнего интернета", - пояснили там.

"Мегафон" со своей стороны также сообщает об увеличении трафика и потребления контента в ТВ-сегменте. Рост просмотров в собственных сетях за последнее время подтвердили и в "Триколоре".

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