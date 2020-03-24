Эксперты спрогнозировали снижение экспорта российского газа в Европу в 2020 году

На этом фоне холдингу, вероятно, придется пересмотреть свои инвестиционные планы. Однако, по мнению экспертов, это не отразится на крупных проектах компании.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Европа - традиционный рынок сбыта "Газпрома" - завершает сезон отбора газа из подземных хранилищ с рекордным уровнем запасов. Это наряду с неопределенностью относительно будущего спроса на газ может привезти к снижению экспорта "Газпрома" в текущем году, считают опрошенные ТАСС аналитики.

По итогам 2019 года экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье (включая Китай) снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года - до 199,2 млрд куб. м, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года.

Газовая кубышка Европы

По данным информационной платформы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 23 марта уровень загрузки ПХГ Европы составляет 55,88%. В тот же день годом ранее показатель составлял 40,26%.

По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, текущая закачка европейских ПХГ находится на рекордных уровнях и существенно превышает средний показатель на аналогичную дату. За последние 10 лет уровень заполненности хранилищ на конец сезона отбора составлял около 36%.

Основными причинами сложившейся ситуации является изначально высокий уровень закачки газа "под землю" в преддверии отопительного сезона. Опасаясь возможных перебоев в поставках российского "голубого топлива" на фоне конфликта с Украиной, европейцы в конце прошлого года запаслись по полной, закачав ПХГ почти на 98%. При этом в аналогичный период 2018 года загрузка мощностей не превысила 87%.

"В среднем с начала 2020 года запасы газа в европейских ПХГ были выше, чем за аналогичный период прошлого года на 21 млрд куб. м. На 22 марта их уровень был выше на 18 млрд куб. м, то есть именно на столько может снизиться потребность в закачке газа на ближайший зимний сезон при неизменном спросе", - сообщила консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

А что дальше?

В настоящее время на европейский газовый рынок оказывают влияние множество факторов. При этом прогнозировать дальнейшее развитие некоторых из них, в частности ситуации с распространением коронавирусной инфекции, довольно сложно.

"Практически неизбежно произойдет падение экономики и вместе с этим спроса на энергию. Это все накладывается на аномально большие запасы газа в ПХГ и приток СПГ с новых мощностей при известных проблемах в Азии", - считает Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности.

"В нормальной ситуации низкие цены должны были бы стимулировать рост спроса на энергию и способствовать балансированию рынка, но пандемия сильно осложняет этот процесс", - добавил собеседник агентства.

При этом некоторые эксперты связывают надежды на рост потребления газа с электроэнергетикой. "Мы не ожидаем, что потребление газа снизится так же сильно, как и нефти. Так, например, устойчивый спрос на газ сохраняется в электроэнергетике. Кроме того, в прошлом были периоды, когда снижение цен на газ даже стимулировало рост потребления в Европе", - сообщила аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.

Рекордов ждать не стоит

Учитывая изложенные выше факторы, эксперты скептически относятся к возможности поддержания в текущем году объемов экспорта трубопроводного газа в Европу на уровне 200 млрд куб. м.

"Из-за ограничения закупок СПГ странами АТР импорт сжиженного газа Европой в 2020 году может вырасти на 20 млрд куб. м до 135 млрд куб. м. Даже с учетом ожидаемого падения собственной добычи в Европе на 10 млрд куб. м и снижения закачки газа в хранилища, экспорт российского трубопроводного газа в Европу может составить 190 млрд куб. м, но это в том случае, если экономические последствия пандемии будут минимальны", - считает Колбикова из VYGON Consulting.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев также ожидает, что снижение показателя по экспорту будет в районе 5%. "Частично это будет компенсировано тем, что в этом году добавилось еще 5 млрд куб. м по "Силе Сибири" (в Китай - прим. ТАСС)", - полагает эксперт.

На этом фоне "Газпром" может пересмотреть свои планы. Однако, по мнению экспертов, это не коснется реализации крупных проектов. "Если этот кризис растянется во времени, то негативное влияние на выручку может быть значительным и потребует оптимизации инвестиционных планов. В то же время я не думаю, что "Газпром" будет откладывать и замораживать ключевые проекты, только второстепенные", - отметил Гривач.

С ним согласна и Колбикова из VYGON Consulting, которая полагает, что крупные проекты "Газпрома" с ожидаемым вводом на горизонте пяти лет не пострадают. "Как минимум, инвестиции по многим из них (Харасавэй, Амурский ГПЗ и др.) уже начались и останавливать их сейчас уже нецелесообразно", - сказала она.

Кроме того, отмечет эксперт, эффективность многих крупных инвестпроектов обусловлена не только внешней рыночной конъюнктурой, но и внутрироссийской интеграцией с другими большими стройками. Например, газодобыча на Ямале развивается в том числе благодаря низким налогам и короткому транспортному плечу.

"При этом в различных сценариях по спросу на газ "Газпром" может сбалансировать добычу за счет традиционных месторождений Западной Сибири", - считает Колбикова.