{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тульский завод "Октава" за год увеличил объем поставок гражданской продукции на 87%

Завод "Октава" перешел под прямое управление корпорации "Ростех" в июне 2017 года

ТУЛА, 24 марта. /ТАСС/. Один из старейших российских заводов электроакустического оборудования "Октава", расположенный в Туле и входящий в структуру ГК "Ростех", по итогам 2019 года на 87% увеличил объем поставок гражданской продукции на общую сумму свыше 146,2 млн рублей. Это составляет большую часть - 64%, в сумме общей выручки предприятий, сообщили ТАСС  в пресс-службе завода.

Завод "Октава" перешел под прямое управление корпорации "Ростех" в июне 2017 года. Доля гражданской продукции в выручке на тот момент составляла 49%. Предприятие несло многомиллионные убытки, загрузка мощностей не превышала 15%, а износ оборудования достигал 90%. Впервые за последние почти 30 лет на заводе был объявлен набор сотрудников, началась модернизация производства.

"Продажа микрофонов, гарнитур и комплектующих в 2019 году впервые за почти вековую историю предприятия превысила 64% долю в выручке. Объем поставок гражданской продукции за год увеличился на 87% - до 146,2 млн рублей. Что, при общем объеме российского рынка проводных студийных микрофонов в 2,5 млн долларов, вывело завод на долю в 17% в сегменте студийного проводного оборудования", - сказали в пресс-службе.

По итогам 2019 года общая сумма выручки от основной реализации продукции составила более 228,6 млн рублей, что на 61,5% выше показателей 2018 года, отметили в пресс-службе. "При этом экспорт вырос в абсолютных показателях с 22,5 млн рублей в 2018 году до 34,9 млн рублей в 2019 году, выпуск изделий экспортного назначения увеличился на 49,1%", - сообщили в пресс-службе, добавив, что завод планирует освоить новые экспортные рынки, заключает контракты с Норвегией, Великобританией, Канадой, Турцией, Вьетнамом, Японией и другими странами.

Завод "Октава" основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Основные виды продукции - профессиональные микрофоны, шлемофоны, гарнитуры для экипажей самолетов, вертолетов, подводных лодок.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Чечне для поддержки экономики и социальной сферы разработают антикризисный план
Премьер-министр региона Муслим Хучиев поручил членам правительства подготовить актуальную информацию о социально-экономическом положении республики и приступить к разработке плана с учетом текущей ситуации, связанной с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС