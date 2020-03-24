Тульский завод "Октава" за год увеличил объем поставок гражданской продукции на 87%

ТУЛА, 24 марта. /ТАСС/. Один из старейших российских заводов электроакустического оборудования "Октава", расположенный в Туле и входящий в структуру ГК "Ростех", по итогам 2019 года на 87% увеличил объем поставок гражданской продукции на общую сумму свыше 146,2 млн рублей. Это составляет большую часть - 64%, в сумме общей выручки предприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Завод "Октава" перешел под прямое управление корпорации "Ростех" в июне 2017 года. Доля гражданской продукции в выручке на тот момент составляла 49%. Предприятие несло многомиллионные убытки, загрузка мощностей не превышала 15%, а износ оборудования достигал 90%. Впервые за последние почти 30 лет на заводе был объявлен набор сотрудников, началась модернизация производства.

"Продажа микрофонов, гарнитур и комплектующих в 2019 году впервые за почти вековую историю предприятия превысила 64% долю в выручке. Объем поставок гражданской продукции за год увеличился на 87% - до 146,2 млн рублей. Что, при общем объеме российского рынка проводных студийных микрофонов в 2,5 млн долларов, вывело завод на долю в 17% в сегменте студийного проводного оборудования", - сказали в пресс-службе.

По итогам 2019 года общая сумма выручки от основной реализации продукции составила более 228,6 млн рублей, что на 61,5% выше показателей 2018 года, отметили в пресс-службе. "При этом экспорт вырос в абсолютных показателях с 22,5 млн рублей в 2018 году до 34,9 млн рублей в 2019 году, выпуск изделий экспортного назначения увеличился на 49,1%", - сообщили в пресс-службе, добавив, что завод планирует освоить новые экспортные рынки, заключает контракты с Норвегией, Великобританией, Канадой, Турцией, Вьетнамом, Японией и другими странами.

Завод "Октава" основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Основные виды продукции - профессиональные микрофоны, шлемофоны, гарнитуры для экипажей самолетов, вертолетов, подводных лодок.