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Главы ЦБ и Минфинов G7 условились сохранять экспансионистскую денежно-кредитную политику

Они также выразили готовность предпринять дополнительные действия

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Министры финансов и главы ЦБ стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились в условиях эпидемии коронавируса сохранять экспансионистскую денежно-кредитную политику, направленную на увеличение объема денежной массы, настолько долго, насколько это будет необходимо. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении глав ведомств.

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"Мы обязуемся сохранять политику денежно-кредитной экспансии настолько долго, насколько это будет необходимо, а также быть готовыми предпринять дополнительные действия, используя весь спектр имеющихся в соответствии с нашими полномочиями инструментов", - отмечается в документе.

"Главы ЦБ и министры финансов G7 будут поддерживать тесный контакт и регулярно обмениваться информацией относительно развития события в сфере экономики и финансов, чтобы воздействовать на меры, принимаемые в связи с коронавирусом", - подчеркивается в заявлении.

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