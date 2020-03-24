Politico: представитель нефтяного регулятора США хочет обсудить с Новаком нефтяные вопросы

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулирует нефтяную отрасль штата) Райан Ситтон хотел бы обсудить ситуацию на рынке нефти с министром энергетики РФ Александром Новаком, а также главой Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico .

"Я мог бы связаться с [отвечающим за] нефтяную [отрасль] министром Саудовской Аравии и российским министром, [отвечающим за] нефтяную [отрасль]", - сказал Ситтон.

Комиссар RRC добавил, что ранее он уже разговаривал с представителями Белого дома, которые, по его мнению, на фоне борьбы с распространением нового коронавируса уделяют недостаточно внимания решению проблем в нефтяной отрасли. "Они знают, что энергетическая отрасль оказалась затронута этим кризисом, но сейчас у них целый ряд областей, которые являются более приоритетными", - пояснил Ситтон. "Моя цель - найти решения, таким образом, когда у президента будет достаточно ресурсов, чтобы продвинуться в этом вопросе, у нас будет несколько вариантов для него, чтобы двигаться в позитивном направлении", - подытожил представитель RRC.

В конце прошлой недели генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо провел телефонные переговоры с RRC. Как позднее сообщил у себя в Twitter Ситтон, стороны обсудили ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти. Ситтон также отметил, что Баркиндо пригласил его на июньское заседание ОПЕК в Вене.