{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Минтруд проработает выдачу больничных работникам старше 65 лет

Ведомство также должно проработать вопрос временного приостановления лечения отдельных категорий граждан в санаториях в 2020 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минтруд совместно с Минфином должен до 25 марта проработать вопрос выдачи листков нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет. Об этом говорится в поручении по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, опубликованном во вторник на сайте правительства.

На эту тему
Путин в Коммунарке и перенос Олимпиады. Главное о коронавирусе за 24 марта

"Минтруду России совместно с Минфином России проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 "Карантин") работающим лицам в возрасте 65 лет и старше", - говорится в поручении.

Также должен быть проработан вопрос временного приостановления лечения отдельных категорий граждан в санаториях в 2020 году.

"Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации", - говорится в документе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Ассоциация владельцев кинотеатров назвала долгожданным решение о закрытии кинотеатров
Это позволит решить вопросы с арендодателями и персоналом, заявил глава ассоциации Олег Березин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС