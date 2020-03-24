Минтруд проработает выдачу больничных работникам старше 65 лет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минтруд совместно с Минфином должен до 25 марта проработать вопрос выдачи листков нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет. Об этом говорится в поручении по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, опубликованном во вторник на сайте правительства.

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"Минтруду России совместно с Минфином России проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 "Карантин") работающим лицам в возрасте 65 лет и старше", - говорится в поручении.

Также должен быть проработан вопрос временного приостановления лечения отдельных категорий граждан в санаториях в 2020 году.

"Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации", - говорится в документе.