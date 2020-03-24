Ассоциация владельцев кинотеатров назвала долгожданным решение о закрытии кинотеатров

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Поручение регионам временно закрыть кинотеатры является долгожданным, поскольку это позволит решить вопросы с арендодателями и персоналом, сообщил ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Во вторник на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

"Это долгожданное решение в текущей ситуации, потому что нужно было принять волевое решение временно закрыть кинотеатры на период карантина. Для кинотеатров это становится нормативным решением. Это не рекомендация, а именно четкое указание, потому что ситуация, которая сейчас складывается на рынке кинопоказа, критична", - сказал Березин.

Он отметил важность данного поручения, поскольку оно станет основанием для решения вопросов с арендодателями и персоналом, в частности, по поводу оплаты труда и оформлению простоя.

Ранее Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта из-за ситуации с коронавирусом.