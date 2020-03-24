Лошак уверена, что правительство поможет музеям оправиться от последствий карантина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, который закрыт с 17 марта и его убытки составляют около 2 млн рублей в день, после окончания карантина окажется в трудном положении, сказала ТАСС во вторник директор Пушкинского музея Марина Лошак. Вместе с тем она уверена, что правительство поможет и ГМИИ им. Пушкина, и другим учреждениям культуры оправиться после этого "периода тишины".

Сейчас Пушкинский музей, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыт для посетителей до 10 апреля (срок может быть продлен) в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса.

"То, что музей будет в крайне сложном, стесненном материальном состоянии - это очевидно. И не только наш музей. Все крупные музеи, такие как Третьяковская галерея, Музеи Кремля, Эрмитаж, Русский музей - мы много зарабатываем самостоятельно, и это огромный процент, без которого мы не могли бы жить так, как мы живем. В нашем случае это 50%, у кого-то больше самостоятельно привлекаемых денег", - сказала Лошак и добавила, что сейчас музей теряет около 2 млн рублей ежедневно. Внебюджетный доход складывается из продажи билетов, экскурсий, лекций, специальных программ и работы музейных магазинов.

Сейчас, добавила собеседница агентства, невозможно нивелировать эти потери. "Мы не можем наши предложения, которые сейчас очень мощно сформированы онлайн, сделать платными. Мы считаем, что это неправильно. Поэтому нет, мы просто выполняем свою социальную задачу сейчас. Иногда бывают времена, когда просто нужно выполнять свою социальную задачу, думать о будущем и готовиться к нему", - добавила директор Пушкинского музея.

Она уверена, что правительство поможет учреждениям культуры оправиться после этого "периода тишины". "Тяжело придется государству, безусловно. Я уверена, что Министерство культуры РФ поможет федеральным учреждениям культуры. Региональные и муниципальные власти - своим музеям, театрам, филармониям", - сказала Лошак.

Время переосмысления

В такие временные паузы, считает она, важно что-то переосмыслить. "И начать готовиться к следующему шагу, который неизбежно последует. Ясно же, что любая пандемия заканчивается. Она сделает нас другими людьми. Я уверена - сделает лучше, чем были. И, безусловно, мы должны извлекать из этого какие-то уроки и идти дальше", - сказала собеседница агентства.

Музею будет трудно строить долгосрочные планы, добавила она. "Дело совсем даже не в деньгах, а в том, что работаем с большим интернациональным музейным и коллекционерским миром. А он находится в состоянии таком, что не так скоро возможно будет получить что-то из музеев, даже имея в виду наличие средств", - пояснила Лошак.

Она считает, что закрытие на карантин продлится дольше нескольких недель. "Я думаю, это будет дольше, чем до конца апреля. Я уверена, что сейчас настолько серьезная ситуация, что даже при самом оптимистичном прогнозе нельзя говорить о таких сроках. Надо быть реалистами и готовиться к какому-то действительно осознанному результату того, что произойдет. И не столько грустить, сколько думать о будущем, как жить дальше", - заключила она.