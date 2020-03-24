Минэкономразвития предложило ограничить проведение проверок для бизнеса до 1 мая

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило ограничить до 1 мая проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Соответствующие предложения содержатся в подготовленном Минэкономразвития проекте распоряжения правительства о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции при осуществлении контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Проектом распоряжения ограничивается проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, закладываются механизмы продления действия лицензий и иных разрешений", - говорится в сообщении.

В частности, Минэкономразвития предлагает, что до 1 мая 2020 года будут действовать два основания для проведения проверок: причинение вреда жизни и здоровью человека, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, при этом проверка будет проводиться по согласованию с органами прокуратуры.