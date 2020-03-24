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Mail.ru Group стала единственным представителем России в рейтинге разработчиков приложений

Речь идет о рейтинге аналитического агентства App Annie. Компания из России заняла 52-е место

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group единственная из российских компаний вошла в рейтинг мировых лидеров - разработчиков мобильных приложений по версии аналитического агентства App Annie, следует из его отчета.

Рейтинг App Annie учитывает доходы компаний от загрузок приложений и внутренних покупок через платформы App Store и Google Play. По итогам 2019 года агентство сформировало рейтинг из 52 лучших компаний в этом сегменте, куда попал лишь один российский разработчик - Mail.ru Group (52-е место). Холдинг занимается разработкой ряда популярных приложений, включая соцсети, почтовые сервисы и мессенджеры.

Лидерами рейтинга второй год подряд стали китайские Tencent (разработчик WeChat) и NetEase (разработчик мобильных онлайн-игр), а также одна из крупнейших в мире компаний в сфере компьютерных игр Activision Blizzard. Среди других участников рейтинга - крупнейшие компании мира, такие как Sony (8-е место), Google (15-е), AT&T (19-е), Konami (23-e), Electronic Arts (29-е), Alibaba Group (31-е), Microsoft (38-е), Nintendo (50-е).

В целом в топ-10 в рейтинге доминируют игровые разработчики, лишь одна компания из верхней части списка не занимается разработкой игр - американская интернет-корпорация IAC (10-е место), которой принадлежит в том числе видеосервис Vimeo, поисковый сервис ask.com, а также приложение для онлайн-знакомств Tinder.

Один из главных трендов сейчас, отмечают в App Annie, - растущие доходы от платных подписок в приложениях. В лидерах роста - Netflix (24-е место) и IAC. Так, к примеру, пользователи Tinder и Netflix в 2019 году тратили больше всех на покупки в этих приложениях, согласно данным App Annie.

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