Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося 9 марта телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, однако просил обеспечить, чтобы цена на нее не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

Как отмечает издание, эта беседа стала первой попыткой объяснить Эр-Рияду, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике - по мнению аналитиков, сохранение цены на нефть на уровне $20-30 за баррель может разорить примерно половину производителей сланцевой нефти. В сообщении пресс-службы Белого дома по итогам разговора подчеркивалось, что стороны "обсудили мировые энергетические рынки и другие важные региональные и двусторонние вопросы".

О подробностях беседы Politico рассказал бывший чиновник американской администрации. "Поддерживайте [цены] низкими, но приемлемыми [для того, чтобы американские нефтяники могли продолжать свою деятельность]", - описал он смысл слов президента. "Разговор не был трудным. Это было что-то вроде: "Хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе", - продолжил бывший представитель администрации. Он также отметил, что дальнейшее падение цен более чем на 25% застало власти США врасплох.

В свою очередь старший аналитик в компании Rystad Energy Паола Родригес-Масью заявила изданию, что, по ее мнению, Трампу, возможно, удастся убедить Эр-Рияд сократить добычу нефти, однако серьезных рычагов воздействия у него мало. Как считает Родригес-Масью, лучшим вариантом было бы напомнить саудовским властям о действиях Вашингтона, в том числе относительно дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. "Реакция Вашингтона на это была очень мягкой в сравнении с реакцией других стран Запада, которые поспешили осудить произошедшее", - пояснила аналитик.

В свою очередь бывший американский чиновник рассказал Politico, что в администрации с этой идеей в целом согласны. "В этой администрации есть такой настрой: "Мы вас поддерживали, когда никто этого не делал <...> Кто оставался рядом с вами, когда вы были международным изгоем?" - рассказал он изданию.

О падении цен на нефть

Трамп 19 марта заявлял, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. Агентство Reuters на следующий день сообщило со ссылкой на американских чиновников высокого ранга, что администрация США планирует отправить в Саудовскую Аравию своего представителя в рамках усилий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке нефти. По данным агентства, в Вашингтоне считают, что перенасыщение Саудовской Аравией рынков нефти усугубляет ситуацию, сложившуюся в мировой экономике в связи с последствиями вспышки нового коронавируса. Как ожидается, представитель Минэнерго США пробудет в Эр-Рияде по меньшей мере несколько месяцев.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.

По состоянию на 23 марта нефть Brent опускалась до отметки $25,01 за баррель, а североамериканская смесь WTI - до $21,06 за баррель. В ходе торгов вторника майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли на 5,36%, до $28,5, WTI - на 6,2%, до $24,8 за баррель.