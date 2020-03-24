Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) оценил кредитный портфель отрасли в 1 трлн рублей и просит правительство субсидировать ставки по кредитам из-за риска неплатежей банкам. Такие данные содержатся в письме РСТЦ на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Строительство торговых центров осуществляется за счет кредитных средств. Их совокупный портфель оценивается в 1 трлн рублей. Возникает реальный риск дефолта на сумму около 1 трлн рублей, ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны", - отмечают в РСТЦ.

В письме отмечается, что в условиях коронавируса снижается трафик, а также выручка у компаний-арендаторов, занимающих до 80% площадей торговых центров.

"Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торгцентров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится", - говорится в письме.

В качестве мер господдержки владельцы торгцентров просят субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Среди других мер - поддержка реструктуризации кредитов государственными гарантиями, отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления до 31 января 2021 года, временная отмена платежей по земельному налогу и налогу на имущество, временная отмена арендных платежей на участки, находящиеся в госсобственности, на которых расположены торгцентры.

"Просим ввести перечисленные меры как минимум до конца текущего года", - указано в письме.

Согласно документу, общий объем площадей под предпринимательскую деятельность в торговых центрах РФ составляет 30 млн кв. м. Отмечается, что среднестатистический ТЦ обеспечивает товарами и услугами не менее 400 тыс. потребителей и предоставляет возможность для трудоустройства не менее чем 2 тыс. человек.