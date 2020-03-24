Минсельхоз предложил обнулить пошлины на ввоз сельхозпродукции и продуктов в Россию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает обнулить пошлины на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Россию. Об этом говорится в письме, направленном министерством ряду отраслевых союзов.

"Просим предоставить предложения по установлению временной нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие для обеспечения стабильности функционирования рынков таких товаров и предотвращения роста цен на них. Информацию необходимо предоставить в срок до 24 марта 2020 года", - говорится в документе, подписанном директором департамента продовольственных рынков Максимом Титовым.

Письмо направлено в 21 крупнейшее отраслевое объединение, в том числе в Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), Национальную мясную ассоциацию, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Национальный союз свиноводов, Национальный союз производителей плодов и овощей, Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Союз сахаропроизводителей России, Союз участников рынка картофеля и овощей.

Как отметили ТАСС в Минсельхозе, представители министерства на постоянной основе проводят мониторинг продовольственного рынка страны и регулярно выносят на подкомиссию по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам предложения об актуализации тарифной и нетарифной политики в части внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, окончательное принятие решений по данным вопросам осуществляется подкомиссией на площадке ЕЭК.

"В целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию Минсельхоз рассматривает возможность инициирования вопроса об обнулении импортных пошлин на отдельные группы товаров и сырья для производства продукции АПК", - сообщил представитель Минсельхоза.

Позиция союзов

Как сообщил ТАСС глава ассоциации Союзмолоко Артем Белов, сейчас союз формирует предложения по обнулению таможенных пошлин и в ближайшее время направит в Минсельхоз. По его мнению, такой список должен учитывать интересы отечественных производителей и затронет только те категории, аналогов которых нет в России.

"В себестоимости молока и молочных продуктов все еще сохраняется серьезная валютная составляющая (10-20%, если речь идет об операционном производстве), и девальвация рубля ведет к росту себестоимости производства. В данный момент мы разрабатываем инструменты для того, чтобы это не сказалось на ценах и потребительском спросе", - сообщил он.

По данным Белова, зависимость по некоторым категориям сохраняется в таких группах, как детское питание, ветеринарные препараты, племенной материал, оборудование, упаковка, молочные технические ингредиенты. "Мы считаем, что сегодня для предотвращения негативных последствий было бы правильно обнулить таможенные пошлины для того, чтобы сдержать по рост цен", - сказал он.

В свою очередь глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в ответном письме, направленном Титову, сообщил о том, что союз поддерживает уже введенные тарифные преференции по тем видам водных биологических ресурсов, добыча которых не осуществляется российскими рыбохозяйственными предприятиями.

"Наряду с этим считаем, что установление временной нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на остальные виды рыб и ракообразных, моллюсков и прочие водные беспозвоночные не поддержит потребительский спрос в период кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, и не приведет к снижению потребительских цен на рыбу и рыбопродукцию, однако создаст преференции для иностранных рыбодобывающих предприятий", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

По данным ВАРПЭ, на сегодняшний день доля отечественной рыбопродукции на внутреннем рынке превышает 80%. Таким образом, рыбохозяйственные предприятия страны обеспечивают продовольственную безопасность и смогут обеспечить внутренний спрос розничных сетей.

"Снижение поставок некоторых видов водных биоресурсов, таких как атлантическая сельдь и лосось, даст возможность для роста поставок отечественного сырья, чем окажет серьезную поддержку рыбохозяйственным предприятиям Российской Федерации", - говорится в письме.

В ассоциации добавили, что применение указанной меры приведет к негативным финансовым последствиям для рыбохозяйственных предприятий.