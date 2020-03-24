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Эксперты считают, что оборот рынка доставки продуктов и еды может удвоиться

Он может составить до 248 млрд рублей в 2020 году, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Оборот рынка онлайн-доставки продуктов из магазинов и ресторанов может увеличиться вдвое, до 248 млрд рублей в 2020 году, сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Сама по себе доставка еды в интернете у нас даже по 2019 году получилась больше 124 млрд рублей, - это все вместе: доставка из магазинов и доставка из ресторанов. Мы понимаем, что в этом году эта сумма может реально удвоиться с учетом того, как развивается сейчас рынок", - сообщил Соколов.

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