{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В России начали приостанавливать автопроизводство из-за нехватки компонентов

Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, считают в "Соллерсе"
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Наталия Мирошниченко, Мария Амирджанян/. Автопроизводители начали приостанавливать производство на своих российских заводах из-за проблем с поставками компонентов. О простое уже объявили Volkswagen и PSA, при этом в "Соллерсе" также сообщили о риске приостановки выпуска автомобилей на УАЗе и Ford Sollers.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Таким образом, приостановке производства подвергнется значительная часть совокупных российских мощностей по сборке зарубежных автомобилей: кроме Volkswagen и PSА, свои производственные мощности в РФ, в частности, имеют - Renault (завод в Москве), китайский Haval (завод в Туле), Mersedes (завод в Подмосковье), Nissan и Hyundai (заводы в Петербурге).

Нехватка иностранных компонентов

Volkswagen еще на прошлой неделе закрыл большинство европейских площадок из-за коронавируса, заводы PSA - закрыты в Европе до 27 марта. Это отразилось и на российских мощностях иностранных автопроизводителей.

Заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia и Skoda Kodiaq) уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля. В компании уточнили, что в настоящее время Volkswagen может обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Groupe PSA также приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса. На этом заводе, в частности, производятся модели Peugeot 408, Citroen С4, Mitsubishi Outlander, минивэн Zafira Life и фургон Opel Vivaro. После этого завод снова приостановит работу: с 6 по 10 апреля его сотрудники уйдут в коллективный отпуск.

Резкое падение спроса

При этом, если иностранные автопроизводители, имеющие мощности в России, приостанавливают заводы из-за производственных нужд, то российский "Соллерс" видит угрозу стабильности работы из-за снижения спроса.

Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию, считают в концерне. Таким образом, резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства. Речь идет об "Ульяновском автомобильном заводе" (УАЗ) и Ford Sollers в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit. Приостановка производства на предприятиях возможна не ранее мая, уточнили в компании.

В "КамАЗе" продолжают следить за ситуацией, решения о простое не принималось. В "Группе ГАЗ" лишь сообщили, что "прорабатывают сохранение устойчивости предприятий при различных условиях".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В "Деловой России" рассказали, сколько потребуется затрат на стабилизацию экономики страны
Речь идет об 1 трлн рублей в месяц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС