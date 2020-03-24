В России начали приостанавливать автопроизводство из-за нехватки компонентов

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Наталия Мирошниченко, Мария Амирджанян/. Автопроизводители начали приостанавливать производство на своих российских заводах из-за проблем с поставками компонентов. О простое уже объявили Volkswagen и PSA, при этом в "Соллерсе" также сообщили о риске приостановки выпуска автомобилей на УАЗе и Ford Sollers.

Таким образом, приостановке производства подвергнется значительная часть совокупных российских мощностей по сборке зарубежных автомобилей: кроме Volkswagen и PSА, свои производственные мощности в РФ, в частности, имеют - Renault (завод в Москве), китайский Haval (завод в Туле), Mersedes (завод в Подмосковье), Nissan и Hyundai (заводы в Петербурге).

Нехватка иностранных компонентов

Volkswagen еще на прошлой неделе закрыл большинство европейских площадок из-за коронавируса, заводы PSA - закрыты в Европе до 27 марта. Это отразилось и на российских мощностях иностранных автопроизводителей.

Заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia и Skoda Kodiaq) уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля. В компании уточнили, что в настоящее время Volkswagen может обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Groupe PSA также приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса. На этом заводе, в частности, производятся модели Peugeot 408, Citroen С4, Mitsubishi Outlander, минивэн Zafira Life и фургон Opel Vivaro. После этого завод снова приостановит работу: с 6 по 10 апреля его сотрудники уйдут в коллективный отпуск.

Резкое падение спроса

При этом, если иностранные автопроизводители, имеющие мощности в России, приостанавливают заводы из-за производственных нужд, то российский "Соллерс" видит угрозу стабильности работы из-за снижения спроса.

Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию, считают в концерне. Таким образом, резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства. Речь идет об "Ульяновском автомобильном заводе" (УАЗ) и Ford Sollers в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit. Приостановка производства на предприятиях возможна не ранее мая, уточнили в компании.

В "КамАЗе" продолжают следить за ситуацией, решения о простое не принималось. В "Группе ГАЗ" лишь сообщили, что "прорабатывают сохранение устойчивости предприятий при различных условиях".