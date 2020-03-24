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В "Деловой России" рассказали, сколько потребуется затрат на стабилизацию экономики страны

Речь идет об 1 трлн рублей в месяц

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Затраты на стабилизацию экономической ситуации в России из-за распространения коронавируса и низких цен на нефть в пик кризиса должны составлять около 1 трлн рублей в месяц. Об этом во вторник рассказал ТАСС председатель бизнес-объединения "Деловая Россия" и глава "Р-Фарм" Алексей Репик.

"В моем понимании речь может идти о том, что мы должны удержать ВВП и должны несколько триллионов рублей тратить на стабилизацию [экономической] ситуации. Пока мы можем говорить о цифре в районе одного триллиона рублей в месяц", - сказал он в беседе с ТАСС.

Репик отметил, что Россия - одна из самых низкозакредитованных стран в мире, поэтому ей будет легче всего выйти из экономического кризиса. По его словам, нестабильность в мировой экономике может продолжиться от трех месяцев до года.

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