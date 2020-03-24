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Спрос на продукты в России за минувшую неделю вернулся к прошлогоднему уровню

Ранее в Минпромторге сообщали, что запасы по социально значимым категориям товаров сформированы в среднем на восемь недель
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ отмечает падение спроса на продукты питания за минувшую неделю и его возврат к прошлогодним показателям, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы за неделю все вместе с этой ситуацией справились, и спрос на продукты питания, сегодня мы отметили, вернулся к прошлогоднему уровню", - сказал он.

"Мы ожидали пика в субботу-воскресенье, потому что в пятницу люди должны были получить зарплату. Но в субботу мы увидели падение спроса <...> Я думаю, что мы вместе не поддались панике, которая могла бы быть, и буквально за считанные дни все вернулось в нормальное состояние", - добавил Евтухов.

При этом замглавы Минпромторга РФ отметил, что некоторые ретейлеры уже высказывали опасения, что не успеют продать закупленные запасы скоропортящихся продуктов.

Ранее в Минпромторге сообщали, что, согласно отчетам ретейлеров, запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель. С 8 по 15 марта торговые сети фиксировали рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры, однако дефицита не наблюдалось.

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