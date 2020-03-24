Киносети ждут постановлений о закрытии кинотеатров от органов исполнительной власти

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Объединенная сеть, куда входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", и киносеть "Каро" после распоряжения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ждут постановлений о временном закрытии кинотеатров от органов исполнительной власти, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

Во вторник на сайте правительства были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

"Кинотеатры Объединенной сети реализовывают свою деятельность в соответствии со всеми официальными решениями региональных властей в городах присутствия <…> В сложившейся ситуации, кинотеатры Объединенной сети ждут от региональных органов исполнительной власти соответствующих постановлений, подготовленных на основании поручения правительств", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в Объединенной сети, безопасность зрителей является приоритетной для компании, руководство внимательно следит за развитием ситуации и действиями, которые органы власти принимают для предотвращения распространения коронавируса.

В пресс-службе киносети "Каро" решение правительства поддержали, назвав его "резонным в сложившейся ситуации". "Мы будем готовы к реализации этого решения после получения соответствующего указа от органов исполнительной власти. В то же время важно учесть, что кинотеатральному бизнесу необходима поддержка со стороны правительства РФ, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина. Длительного простоя кинотеатры просто не выдержат", - подчеркнули в сети.

Министерство культуры РФ в воскресенье сообщило о том, что глава ведомства Ольга Любимова подписала приказ с рекомендацией кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.