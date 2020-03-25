Средний чек в российских магазинах на прошлой неделе вырос на 10-15%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средний чек на покупки в магазинах Москвы с 16 по 22 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21-24%, в целом по России - на 10-15%. Такие данные приводит в своем исследовании "Платформа ОФД" - крупнейший в стране оператор фискальных данных.

Из исследования следует, что средний чек в московских гипермаркетах вырос до 3025 рублей, что на 22% больше прошлогоднего показателя, объем покупок оказался больше на 30%. По России средний чек увеличился только на 14%, до 690 рублей, а объем покупок - на 8%.

В супермаркетах москвичи на прошлой неделе оставили в среднем на 21% больше, чем год назад, купив на 20% больше товара. По России рост этих показателей составил соответственно 15% и 17%.

При этом в магазинах "у дома" жителей Москвы также закупались больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек вырос на 24%, до 515 рублей, а объем покупок увеличился на 18%. В целом по стране чек и объем товаров возросли только на 10,5% и 11% соответственно.

Ранее эксперты исследовательского холдинга "Ромир" признали повседневные траты россиян с 16 по 22 марта рекордными. Они объяснили это "всплеском продуктовых закупок" жителей страны.

Россияне стали покупать больше продуктов на фоне новостей о распространении коронавируса - власти и профильные ассоциации отмечали резкий рост спроса на продукты долговременного хранения, такие как крупы, макароны, консервы и так далее. Однако на минувшей неделе, как заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, спрос вернулся к прошлогоднему уровню.