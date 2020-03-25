Совфед рассмотрит законы о заморозке цен на лекарства и о защите капиталовложений

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит ряд резонансных законов, в том числе о защите и поощрении капиталовложений, о праве правительства замораживать цены на лекарства при эпидемии, а также о наказании за нарушения при голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Заседание верхней палаты парламента в среду привлекает внимание также из-за появившихся в начале недели рекомендаций на фоне коронавируса - сенаторам старше 70 лет рекомендовано следить за ходом пленарного заседания в удаленном режиме, так как они входят в потенциальную группу риска. Данная рекомендация не относится к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и ее заместителям.

Также на заседании членам Совфеда предстоит проголосовать по вопросам освобождения от должности заместителей генерального прокурора Леонида Коржинека и Юрия Гулягина в связи с их личными заявлениями об отставке, а также назначения Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяну Петрову на должности заместителей председателя Верховного суда РФ.

Наказания за нарушения при голосовании по поправке

Уже на заседании в среду Совфед может одобрить законы, распространяющие уголовную и административную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к конституции, нарушителям будет грозить до четырех лет лишения свободы.

В главе 19 УК РФ "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум. Авторами поправок в УК выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправками предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования. Предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Согласно действующей редакции УК РФ, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня для членов избирательной комиссии предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования. Фальсификация избирательных документов наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав в УК РФ предусмотрен штраф в размере до 80 тыс. рублей. Кроме того, суд вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Второй закон, одобренный во вторник комитетом, предусматривает аналогичные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения вносятся в статьи о правонарушениях на выборах, которыми в зависимости от состава нарушения и степени его тяжести предусмотрены штрафы от 300 до 50 тыс. рублей.

Заморозка цен в условиях эпидемии

Кроме того, сенаторы рассмотрят закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Как пояснил на заседании профильного комитета СФ по соцполитике замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников, прописанный в законе механизм предусматривает не просто фиксацию цен на лекарства, а право правительства устанавливать предельный размер розничных и оптовых надбавок. По его словам, в настоящее время Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Действующим законодательством цены на медицинские изделия государством не регулируются.

Нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин

Защита капиталовложений

Сенаторы в среду также выразят свою позицию на голосовании по закону о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ, принятый Госдумой в третьем чтении 19 марта, инициирован правительством РФ.

В редакции первого чтения документ предусматривал два инвестиционных режима: общий и проектный. В редакции, подготовленной ко второму чтению, исключено понятие общего инвестиционного режима. Документ содержит только требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ко второму чтению из текста документа исключены требования к общему объему проекта, остался только необходимый объем капитальных вложений организации, реализующей проект.

Как отметил на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам вице-спикер палаты Николай Журавлев, "максимально спорные" вопросы по закону были либо решены ко второму чтению, либо отложены до осени. Он отметил, что остаются принципиальнейшие вопросы, к которым осенью парламентарии совместно с правительством должны вернуться, в частности, общий инвестиционный режим и размеры нижних порогов инвестиций. Журавлев признался, что нынешние суммы по отраслям не устраивают сенаторов из-за недоступности для ряда инвесторов.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн руб. для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; не менее 500 млн руб. - в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд руб.); не менее 1,5 млрд руб. - в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд руб. - в иных сферах экономики. Правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, устанавливает порядок ведения реестра соглашений СЗПК, порядок определения объема возмещения затрат, понесенных для создания инфраструктуры инвестпроекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на эти цели. СЗПК заключается не позднее 1 января 2030 года.