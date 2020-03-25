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Распространение коронавируса нового типа

Россияне стали больше времени проводить за компьютерными играми на карантине

Как отмечают в "М.Видео-Эльдорадо", за первые месяцы 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на видеоигры увеличился на 50%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россияне, вынужденные работать и учиться удаленно из-за коронавируса, стали больше покупать игровую компьютерную технику и в целом проводить время в играх. Об этом рассказали ТАСС представители ретейла и ведущих игровых площадок.

Как отмечают в "М.Видео-Эльдорадо", за первые месяцы 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа игровых приставок и игр показала рост в пределах 10%, а за последнюю неделю спрос растет двузначными темпами. Спрос на видеоигры увеличился на 50%, одной из причин стал старт продаж предложения легендарного шутера DOOM Eternal, уточнили в компании.

"Ситилинк" со своей стороны наблюдает рост спроса на товары, которые можно отнести к категориям для удаленной работы и гейминга, рассказал директор по закупкам компании Олег Пчельников. Самая высокая динамика - у ноутбуков, за последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажа выросла в 3 раза.

За этот же период выросли продажи компьютеров - на 56%, игровых приставок и джойстиков - на 26%. "Из-за перехода на удаленную работу все чаще приобретаются модели ноутбуков в ценовом сегменте от 18 тыс. до 25 тыс. руб. Для дистанционного обучения и личных целей - модели дороже 40 тыс. руб. В них мощные комплектующие, высокие качественные характеристики - это делает их идеальными для современных компьютерных игр", - пояснил Пчельников.

По словам заместителя гендиректора по связям с индустрией в Ozon Марии Заикиной, товары для домашнего досуга в целом входят сейчас в число популярных у пользователей сервиса. Так, например, в 3 раза выше стандартных показателей продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры.

Подогреть спрос для тех, кто на карантине

Компании, вовлеченные в игровую индустрию, не отстают от коллег из онлайн-кинотеатров и тоже пытаются набрать аудиторию за счет того, что люди больше времени проводят дома. Так, ранее сервис GFN.RU, который позволяет удаленно запускать игры с помощью облачных технологий, пообещал в скором времени предоставить на месяц бесплатный доступ к своему каталогу игр.

Другой игрок на рынке "облачного гейминга" в России - "Билайн" - рассказал, что в рамках комплекса мер по поддержке борьбы с коронавирусом прорабатывает возможность предоставления на время бесплатного доступа к сервису Beeline Gaming.

В свою очередь игровое направление Mail.ru Group (бренд MY.GAMES), "Вконтакте" и "Одноклассники" объявили в понедельник о запуске кампании, которая будет мотивировать геймеров оставаться в самоизоляции из-за коронавируса. Для этого площадки выделят ресурсы, эквивалентные 200 млн рублей.

Уже сейчас некоторые российские игровые платформы и сервисы отмечают рост интереса в связи с самоизоляцией людей из-за коронавируса. Так, за неделю ежедневная аудитория на игровой платформе "Вконтакте" увеличилась на 10%, уточнил представитель соцсети. Рост категории "Игры" в приложении "Яндекса" за последние недели превысил 15%, отметили в компании.

"Пока о конкретных показателях говорить рано, но мы уже видим, что тренд потребления игр в "Одноклассниках" меняется. Длина игровых сессий растет, и пользователи проводят в играх больше времени. Последний уикенд был лучшим за весь март по суммарному времени пользователей в играх", - рассказал руководитель игровой платформы "Одноклассников" Евгений Полотнянко.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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