Компания "Аврора" переходит на чартерные рейсы в Токио из Южно-Сахалинска и Владивостока

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" начала переводить свои рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (остров Хонсю, Япония) в статус чартерных без изменения расписания. Такой режим будет действовать до 1 мая включительно, сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании.

На фоне пандемии нового коронавируса с 23 марта Россия ввела ограничения на авиасообщение с другими странами. Авиарейсы будут выполняться только в некоторые столицы зарубежных государств.

"Аврора" начала переводить рейсы в статус чартерных и будет перевозить в Токио только иностранных граждан, а с территории Японии в Россию - только граждан РФ", - сообщили в пресс-службе. Пассажирам с билетами по маршруту Южно-Сахалинск - Токио и обратно, оформленными на этот период, разрешается без взимания дополнительной платы произвести возврат по месту приобретения или переоформление билета.

В начале месяца в компании сообщали, что из-за угрозы распространения коронавируса с 7 марта по 15 апреля были отменены регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в город Саппоро (остров Хоккайдо, Япония).

О наличии заболевших в Японии стало известно 29 февраля. Сахалинская область является ближайшим для Японии российским регионом-соседом. Между ними налажены многолетние плотные туристические и культурные связи.