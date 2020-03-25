Суд в США запретил Telegram передачу цифровых токенов покупателям

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке удовлетворил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram Group Inc. Соответствующее заявление опубликовано во вторник в базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В материалах дела указывается, что судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии к Telegram, ознакомился с доводами истца касательно возможной передачи токенов Gram покупателям, которые приобрели их в 2018 году по итогам ICO (ервичное размещение монет). "Суд считает уместным временный запрет на передачу токенов Gram первичным покупателям, что позволит предотвратить завершение этой незаконной операции, - отмечается в документах юридической инстанции. - Требование истца о временном запрете удовлетворено".

В феврале суд продлил на неопределенный срок запрет на продажу компанией цифровых токенов. Адвокат Александер Драйливски, представляющий интересы Telegram, обратил внимание судьи на то, что компания должна выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram, до 30 апреля.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.