Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе Facebook

ТАСС, 25 марта. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Мексике, Чили и на Филиппинах.

Около 45% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 32% не могут зайти в свою учетную запись, а 22% жалуются на полное отключение социальной сети.