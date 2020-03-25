{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе Facebook

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Мексике, Чили и на Филиппинах

ТАСС, 25 марта. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Мексике, Чили и на Филиппинах.

Около 45% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 32% не могут зайти в свою учетную запись, а 22% жалуются на полное отключение социальной сети.

Теги
БразилияМексикаПеруСШАФилиппиныЧили
Реклама на ТАСС
Власти Якутии проведут реконструкцию аэропортов в 10 отдаленных районах
Председатель правительства региона Владимир Солодов сообщил, что мероприятия будут проводить поэтапно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС