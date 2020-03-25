В Приморье снизили налоги для бизнеса в связи с коронавирусом

"На заседании было отмечено, что введенные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) привели к резкому сокращению и остановке деятельности хозяйствующих субъектов в таких отраслях, как международные и экскурсионные перевозки, предоставление мест для временного проживания, туристические услуги, организация массовых мероприятий, сфера общественного питания. Это тысячи предприятий края", - сообщает пресс-служба.

Большинством голосов депутаты приняли закон о снижении ставок по трем региональным налогам по определенным видам деятельности. Первый - это налог по упрощенной системе налогообложения, который снижен до 1% от выручки или 5% от выручки, уменьшенной на величину расходов, для предприятий сфер туризма, спорта, искусства, транспорта, для рестораторов. Также освобождаются от налога на имущество в 2020 году гостиницы, хостелы и отели при условии, что их выручка по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70% от общей суммы выручки. Кроме того, снижена ставка транспортного налога в 2020 году в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л. с.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, принимаемые меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем 3 тыс. хозяйствующих субъектов края и сохранить рабочие места для 7,5 тыс. приморцев.