В условиях роста основных индексов проходят торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня

ШАНХАЙ, 25 марта. /ТАСС/. Значительный рост основных индексов зафиксирован в среду по итогам промежуточной торговой сессии на биржах материкового Китая. Соответствующая позитивная динамика, согласно данным с сайтов фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня, наблюдается второй день подряд.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 1,57%, до отметки 2765,12 пункта. Подъем отмечен по всему спектру "голубых фишек". Сильнее всего выросли активы, связанные с фармацевтикой, потреблением, информационными технологиями и промышленностью.

В плюсе завершились промежуточные торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой площадке "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 2,32%, до 10151,64 пункта.

Положительная динамика на фондовом рынке материкового Китая, как и на многих других зарубежных торговых площадках, отмечена на фоне принятых Федеральной резервной системой (ФРС, выполняет функции центробанка) США мер по поддержке стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса. Регулятор объявил, что будет скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Кроме того, ФРС сообщила, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму в $700 млрд.

Котировки в Шанхае и Шэньчжэне растут вслед за подъемом на фондовом рынке США, где индекс Dow Jones во вторник подскочил на 11,4% на фоне планов властей направить в общей сложности около $6 трлн на смягчение экономических последствий вспышки заболевания. Несмотря на наблюдающуюся позитивную динамику, считают местные эксперты, в долгосрочной перспективе рынок стоит перед вызовом многих факторов неопределенности из-за продолжающегося распространения коронавируса и последствий этого для мировой экономики.