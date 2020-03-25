РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России из-за снижения спроса

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - сказали в холдинге.

В РЖД пояснили, что речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте.

Курсирование отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Казань, Иркутск - Забайкальск, Белгород - Москва. Подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах, перейдя по ссылке с главной страницы сайта холдинга.

Ранее Россия ограничила курсирование поездов в международном сообщении - в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.