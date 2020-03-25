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Распространение коронавируса нового типа
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РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России из-за снижения спроса

Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте
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© Иван Шаповалов/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания "Российских железных дорог") изменяет периодичность курсирования ряда поездов во внутригосударственном сообщении. Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.

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"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - сказали в холдинге.

В РЖД пояснили, что речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте.

Курсирование отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Казань, Иркутск - Забайкальск, Белгород - Москва. Подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах, перейдя по ссылке с главной страницы сайта холдинга.

Ранее Россия ограничила курсирование поездов в международном сообщении - в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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