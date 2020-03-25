Ростех в 2020 году может начать поставки российских УЗИ-сканеров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Дочерние компании госкорпорации "Ростех" в партнерстве с НПО "Сканер" локализовали производство ультразвуковых сканеров на основе технологий Samsung Medison, могут начать поставки в 2020 году, говорится в сообщении Ростеха.

"В рамках проекта созданы опытные образцы УЗИ-аппаратов экспертного класса "РуСкан 65" и "РуСкан 65М", не имеющие конкурентов среди отечественных разработок. Старт первых поставок оборудования возможен с конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Проект реализуют холдинг "Швабе" и НПО "Сканер", производитель - предприятие "Калугаприбор" концерна "Автоматика". Это первые отечественные УЗИ-сканеры экспертного класса с российским программным обеспечением, отмечает Ростех.

Сейчас приборы проходят процедуру получения регистрационных удостоверений. Поставки будут осуществляться в рамках федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

"Реализация проекта позволяет решить вопросы импортозамещения и удовлетворить спрос на современное лечебно-диагностическое оборудование в стране. Наша аппаратура создана с применением новейших технологий и ни в чем не уступает зарубежным аналогам", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко. По его словам, госкорпорация готова к росту спроса на эту технику, мощности предприятия позволяют производить до 3 тыс. аппаратов в год.