МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Расходы россиян в марте продолжают расти. С 14 по 20 марта Сбербанк зафиксировал новый скачок трат населения - на 5,5% по сравнению с неделей ранее, сообщается в исследовании банка.

"В период 14-20 марта 2020 года аналитики отметили еще более заметный всплеск трат населения. По сравнению с предшествующей неделей они увеличились на 5,5%, хотя ранее уже был зафиксирован достаточно сильный скачок. По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года рост с 14 по 20 марта составил 8,8% г/г", - говорится в документе.

В Сбербанке считают, что в марте прирост расходов за месяц в реальном выражении превысит 4% в годовом исчислении, без корректировки на инфляцию это соответствует более чем 6%. При этом в январе-феврале 2020 года расходы россиян сокращались на 0,3% в годовом выражении.

Аналитики отмечают, что целом изменения в потребительском поведении меньше связаны с ослаблением рубля и больше - с угрозой коронавируса. При этом банк не фиксирует повышенного спроса на наличные деньги. "За неделю с 14 по 20 марта доля операций по снятию средств практически не изменилась, а в целом в этом году устойчиво падает, продолжая многолетнюю тенденцию. В абсолютном выражении объем всех расходных операций растет, однако признаков бегства в наличные средства в данных аналитиков банка нет", - указано в сообщении.

Наибольший прирост расходов зафиксирован в категории "Лекарства и медицинские товары" - с 14 по 20 марта траты в этой категории увеличились на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В сегменте "Продовольственные магазины" аналитики зафиксировали скачок расходов в 8,3% и отметили, что это самая большая статья расходов. Так, по оценкам лаборатории "СберДанные", дополнительные траты на продукты за неделю составили не менее 20 млрд рублей. В Сбербанке отмечают, что на фоне повышенного спроса на гаджеты на прошлой неделе ажиотаж пошел на спад, и расходы в категории "Бытовая техника и электроника" сократились на 5,4% по сравнению с предшествующим недельным периодом.

Ранее Сбербанк уже сообщал о резком увеличении расходов населения. Так, с 7 по 13 марта россияне потратили на стихийные покупки 80,1 млрд рублей, что на 8,4% больше по сравнению с началом месяца.