Эксперты: загрузка отелей Москвы составила более 50% в I квартале

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Загрузка столичных отелей в I квартале 2020 года сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня чуть более 50%, сообщила ТАСС в среду замдиректора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга компании CBRE Татьяна Белова.

"Мы наблюдаем существенное снижение загрузки городских отелей. Показатели загрузки первого квартала 2020 будут скромнее аналогичного показателя 2019 года. По нашим оценкам, загрузка составит чуть более 50%, учитывая падение спроса в марте и неплохие показатели января и февраля", - сказала она, напомнив, что загрузка в первом квартале 2019 года оценивалась примерно в 65%.

Средневзвешенная загрузка отелей Москвы может составить 54% по итогам I квартала 2020 года, уточнила ТАСС руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. По ее словам, основное падение произошло в марте, когда загрузка снизилась до 30-35%. "По нашим оценкам, пик снижения интереса к бронированию отелей еще не пройден и будет зафиксирован в первой декаде апреля", - прогнозирует эксперт.

По словам Беловой, из-за распространения коронавируса большое количество гостей отменили поездки, а компании - мероприятия, поэтому отельеры делают все, чтобы минимизировать издержки. "С точки зрения среднего тарифа январь и февраль были сопоставимы с показателями 2019 года, март, конечно, сейчас вызывает вопросы. Некоторые отели снизили стоимость на 50%, привлекая, в том числе, долгосрочный спрос", - сказала Белова.

Для привлечения клиентов сильно снижать цены на номерной фонд Москвы нет смысла, спрос не эластичный - его либо нет, либо он есть, отметила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова. По ее словам, корректировки в работе отелей возможны только в отношении попытки заместить одни группы клиентов другими - например, восполнить потерю от отмены корпоративных мероприятий индустрии делового туризма (MICE) индивидуальными клиентами, прибывающими в Москву с деловой или личной целью. Эксперт предполагает, что некоторые игроки рынка (малые отели и хостелы) могут попытаться привлечь долгосрочно проживающих (аренда номера по типу аренды квартиры). "Кто сможет, будет наращивать арендный поток, вплоть до сдачи номеров под коворкинги, мини-офисы, магазины, что широко практиковалось в 1990-е годы. Но это чисто теоретическая возможность, для того, чтобы ее реализовать, нужно время", - считает Смирнова.

Закрытие срочных трудовых договоров, отказ от аутсорсинга, перераспределение функционала, консервация этажей, корпусов, СПА, конференц-площадей - это меры по оптимизации и сохранению ресурсов, которые практикуют столичные отельеры. "Многие, пользуясь случаем, реализуют запланированные операционные процессы - частичный ремонт, генеральную уборку, техническое обслуживание инженерных систем", - добавила Уханова.