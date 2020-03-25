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Распространение коронавируса нового типа

ЦБ разъяснил Совфеду, что не будет ограничивать использование наличных денег

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять меры для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить выдачу денег из банкоматов с функцией их приема

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Рекомендации Центрального банка РФ по ограничению приема и выдачи денег из банкоматов замкнутого цикла никак не связаны с ограничением использования наличных в стране, сообщил на заседании верхней палаты парламента в среду вице-спикер СФ Николай Журавлев.

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"Многими СМИ рекомендации Центрального банка по мерам дезинфекции при работе с наличными деньгами были интерпретированы чуть ли не как ограничение использования наличных денег. Хочу обратить внимание, что это абсолютно не соответствует действительности. Меры касаются только дезинфекции и правил хранения денег и документов. Мы по поручению Валентины Ивановны [Матвиенко, спикера Совфеда] связались с Центральным банком, были даны соответствующие разъяснения", - сказал Журавлев.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить прием и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла, конструкция которых предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке.

Представители ряда банков заявили ТАСС, что рекомендации ЦБ РФ не приведут к сложностям со снятием наличных. Банки, по их словам, пока не собираются вводить ограничение на выдачу наличных, поскольку функция замкнутого круга в устройствах может быть технически отключена.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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