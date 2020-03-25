Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня второй день подряд закрываются ростом индексов

ШАНХАЙ, 25 марта. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая второй день подряд завершаются значительным ростом основных индексов вслед за позитивной динамикой на фондовом рынке США на фоне принимаемых мер по поддержке экономики в условиях распространения в мире нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные с официальных сайтов бирж в Шанхае и Шэньчжэне по итогам торговой сессии в среду.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к концу торгов вырос на 2,17%, до 2781,59 пункта. В положительной зоне оказались все "голубые фишки". Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке, поднялся на 2,30%.

Второй день подряд значительный рост демонстрируют акции одного из лидеров китайской автомобильной индустрии компании SAIC Motor, которые поднялись в цене на 8,05%, до 20,53 юаня за бумагу. Акции авиакомпании Air China прибавили 6,30%, подорожав до 6,92 юаня за единицу. На 5,04%, до 29,19 юаня за единицу, выросли в цене акции одного из лидеров китайского страхового рынка компании CPIC. Наибольший рост продемонстрировали сводные индексы по таким направлениям, как фармацевтика, недвижимость, потребление и информационные технологии.

Ростом основного индекса завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" подскочил на 3,22%, до 10241,08 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 поднялся на 2,69%.

Рост котировок отмечен на фоне отмены властями Китая с 25 марта двухмесячного карантина в наиболее сильно пострадавшей от эпидемии нового коронавируса провинции Хубэй. По мнению аналитика из китайской финансовой компании Cinda Securities Гу Юнтао, слова которого приводит деловое издание "Цайсинь", несмотря на снятие карантина с провинции Хубэй, распространение вируса по миру продолжается, что оказывает серьезное влияние на глобальные цепочки поставок. В связи с этим основное внимание участников рынка будет сосредоточено на внутреннем спросе, а также на принимаемых властями мерах по стимулированию экономики.

Ситуация в США

Положительная динамика на фондовом рынке материкового Китая, как и на многих других зарубежных торговых площадках, отмечена также после принятых Федеральной резервной системой (ФРС) США мер по поддержке стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса и роста котировок на фондовом рынке США, где индекс Dow Jones во вторник подскочил на 11,4% вслед за объявленной программой американских властей по поддержке экономики на несколько триллионов долларов.

Несмотря на наблюдающуюся позитивную динамику, считают местные эксперты, в долгосрочной перспективе рынок стоит перед вызовом многих факторов неопределенности из-за продолжающегося распространения коронавируса нового типа и последствий этого для мировой экономики.