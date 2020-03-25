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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс евро опустился ниже 84 рублей

Доллар снизился до 77,56 рубля
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 84 рубля. Согласно данным на 10:48 мск, европейская валюта торгуется на уровне 83,9 рубля (-0,7%).

Доллар снижается на 0,9% - до 77,56 рубля. 

Российская валюта укрепляется на фоне роста фондового рынка РФ. Лидерами роста на Мосбирже стали обыкновенные бумаги "Мечела" и его "префы" (+20%), акции "Аэрофлота" (+11,3%), "Газпром нефти" (+7,3%), "Алросы" (+6,9%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов растет на 1,6% - до $27,58 за баррель, фьючерсы нефти WTI растут в цене на 2,4% - до $24,59 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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