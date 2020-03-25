Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские операторы розничной торговли в сегменте non-food и сети общественного питания направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, в котором заявили, что без дополнительных льгот и налоговых мер поддержки в связи со специальным режимом из-за пандемии коронавируса компании могут начать массово закрывать свои заведения или вовсе обанкротиться. Соответствующее письмо, подписанное 58 компаниями, направленное адресатам 24 марта, есть в распоряжении ТАСС.
Его подлинность подтвердил один из подписантов. Свои подписи поставили такие крупные ретейлеры и сети кафе и ресторанов, как Finn Flare, Baon, "Стокманн", "Леонардо", Л"Этуаль, Lady&gentleman CIty, Ginza Project, Cofix, "Теремок", Рив Гош, Melon Fashion Group, BNS Group (бренды Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger), сеть книжных магазинов "Читай город".
Ретейлеры указывают, что в связи с вводимыми государством ограничительными и рекомендательными мерами операторы розничной торговли непродовольственными товарами, кафе и ресторанов, кинотеатров, детских развлекательных центров столкнулись с падением оборотов в различных отраслях от 20 до 90%. Некоторые ретейлеры находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов из-за решений, принятых государственными органами или головными компаниями филиалов зарубежных сетей.
"Большая часть операторов розничной торговли непродовольственными товарами, а также кафе и рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры лишены законной возможности сокращения основных расходов, включая арендные и банковские платежи, налоги. Для того, чтобы указанные обстоятельства не приводили к закрытию операторов розничной торговли, и, как следствие, к сокращению огромного количества рабочих мест, массовым банкротствам, последствия которых неминуемо и крайне негативно скажутся на социальной сфере и экономике России в целом, мы просим правительство Российской Федерации, Минпромторг принять более радикальный комплекс мер поддержки отраслей, наиболее уязвимых в текущей ситуации", - говорится в письме.
Какие меры поддержки необходимы?
Всего сети общепита и ретейлеры попросили о шести мерах поддержки. Это признание всемирной пандемии коронавируса обстоятельством непреодолимой силы и выпуск правительственных рекомендаций для владельцев торговой недвижимости о пересмотре условий арендной платы на время введенного специального режима.
"Перевести расчеты по арендным платежам на условия уплаты процента от товарооборота с сохранением обязательств по уплате эксплуатационных платежей, исключив обязательства по уплате фиксированной части арендной платы", - говорится в письме.
Кроме того, авторы письма просят отсрочки по взиманию банками процентов по кредиту с розничных сетей и собственников ТЦ, для чего Банк России должен предоставить льготное финансирование банкам. Ретейлеры указывают также на необходимость снижения эквайринга на 25-50% и введения моратория на уплату налогов в федеральный, региональный и местные бюджеты, а также выплату страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования до момента отмены спецрежима в условиях пандемии.
Отсутствие мер поддержки
На российском рынке уже зарегистрированы случаи вынужденного закрытия магазинов иностранных ретейлеров в торговых центрах, указывают авторы письма. Они столкнулись с финансовыми и логистическими трудностями в десятках других стран мира, вследствие закрытия своих магазинов из-за всемирной пандемии и режима ЧС, объявленного в этих странах.
"Банкротство и закрытие магазинов российских ретейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - отмечается в письме.
Во вторник, 24 марта, на сайте правительства РФ были опубликованы решения по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, согласно которым вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Ранее Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта из-за ситуации с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете до 10 апреля проведения в зданиях массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий и по возможности представлять проекты в онлайн-режиме.