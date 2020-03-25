Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские операторы розничной торговли в сегменте non-food и сети общественного питания направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, в котором заявили, что без дополнительных льгот и налоговых мер поддержки в связи со специальным режимом из-за пандемии коронавируса компании могут начать массово закрывать свои заведения или вовсе обанкротиться. Соответствующее письмо, подписанное 58 компаниями, направленное адресатам 24 марта, есть в распоряжении ТАСС. Его подлинность подтвердил один из подписантов. Свои подписи поставили такие крупные ретейлеры и сети кафе и ресторанов, как Finn Flare, Baon, "Стокманн", "Леонардо", Л"Этуаль, Lady&gentleman CIty, Ginza Project, Cofix, "Теремок", Рив Гош, Melon Fashion Group, BNS Group (бренды Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger), сеть книжных магазинов "Читай город".

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Ретейлеры указывают, что в связи с вводимыми государством ограничительными и рекомендательными мерами операторы розничной торговли непродовольственными товарами, кафе и ресторанов, кинотеатров, детских развлекательных центров столкнулись с падением оборотов в различных отраслях от 20 до 90%. Некоторые ретейлеры находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов из-за решений, принятых государственными органами или головными компаниями филиалов зарубежных сетей. "Большая часть операторов розничной торговли непродовольственными товарами, а также кафе и рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры лишены законной возможности сокращения основных расходов, включая арендные и банковские платежи, налоги. Для того, чтобы указанные обстоятельства не приводили к закрытию операторов розничной торговли, и, как следствие, к сокращению огромного количества рабочих мест, массовым банкротствам, последствия которых неминуемо и крайне негативно скажутся на социальной сфере и экономике России в целом, мы просим правительство Российской Федерации, Минпромторг принять более радикальный комплекс мер поддержки отраслей, наиболее уязвимых в текущей ситуации", - говорится в письме. Какие меры поддержки необходимы? Всего сети общепита и ретейлеры попросили о шести мерах поддержки. Это признание всемирной пандемии коронавируса обстоятельством непреодолимой силы и выпуск правительственных рекомендаций для владельцев торговой недвижимости о пересмотре условий арендной платы на время введенного специального режима. "Перевести расчеты по арендным платежам на условия уплаты процента от товарооборота с сохранением обязательств по уплате эксплуатационных платежей, исключив обязательства по уплате фиксированной части арендной платы", - говорится в письме.

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