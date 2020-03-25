В Совфеде сообщили о подготовке второго пакета мер по поддержке экономики

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти готовят второй пакет мер по поддержке экономики из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть, Совет Федерации направил свои предложения, сообщил на заседании в среду вице-спикер палаты Николай Журавлев.

"Сегодня уже готовится второй пакет [экономических] мер, мы направили также свои предложения. Основные - поддержка граждан и платежеспособного спроса, поддержка уязвимых отраслей и секторов. Создан список системообразующих предприятий, мы попросили включить туда предприятия регионального значения. Также предлагаем расширить инструменты предоставления ликвидности для таких предприятий, а также важных отраслей и отдельных секторов. Таких, как строительство и малый бизнес", - сказал Журавлев.

Сенатор добавил, что комплекс разрабатываемых мер предусматривает в том числе изменение законодательства, в частности создание антикризисного фонда правительства, создание механизма налоговых отсрочек и каникул, мораторий на ряд процедур по законодательству по контрактной системе.

"Первая часть мер включала в себя несколько блоков: поддержка граждан, в том числе увеличение сумм ассигнований на пособия, недопущение необоснованных увольнений, поддержка пострадавших отраслей, в том числе туризма, транспорта, малого бизнеса, разработка механизма налоговых каникул, бюджетная поддержка пострадавших регионов. Большой блок предложил Центральный банк в части смягчения нагрузки на капитал банков в целях поддержания кредитования пострадавших отраслей, а также существенное увеличение инструментов ликвидности", - подчеркнул Журавлев.

Ранее замминистра финансов России Андрей Иванов заявил, что власти РФ готовы рассмотреть не только отсрочку, но и реструктуризацию долгов наиболее пострадавших от коронавируса предприятий как по налогам, так и по кредитам коммерческих банков. Замминистра также сообщил, что работа по поддержке системообразующих предприятий РФ будет проходить в индивидуальном порядке в зависимости от конкретной ситуации. Он добавил, что правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600.