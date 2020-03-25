{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Совфеде сообщили о подготовке второго пакета мер по поддержке экономики

Ранее замминистра финансов Андрей Иванов заявил, что власти готовы рассмотреть реструктуризацию долгов наиболее пострадавших от коронавируса предприятий

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти готовят второй пакет мер по поддержке экономики из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть, Совет Федерации направил свои предложения, сообщил на заседании в среду вице-спикер палаты Николай Журавлев.

"Сегодня уже готовится второй пакет [экономических] мер, мы направили также свои предложения. Основные - поддержка граждан и платежеспособного спроса, поддержка уязвимых отраслей и секторов. Создан список системообразующих предприятий, мы попросили включить туда предприятия регионального значения. Также предлагаем расширить инструменты предоставления ликвидности для таких предприятий, а также важных отраслей и отдельных секторов. Таких, как строительство и малый бизнес", - сказал Журавлев.

Сенатор добавил, что комплекс разрабатываемых мер предусматривает в том числе изменение законодательства, в частности создание антикризисного фонда правительства, создание механизма налоговых отсрочек и каникул, мораторий на ряд процедур по законодательству по контрактной системе.

"Первая часть мер включала в себя несколько блоков: поддержка граждан, в том числе увеличение сумм ассигнований на пособия, недопущение необоснованных увольнений, поддержка пострадавших отраслей, в том числе туризма, транспорта, малого бизнеса, разработка механизма налоговых каникул, бюджетная поддержка пострадавших регионов. Большой блок предложил Центральный банк в части смягчения нагрузки на капитал банков в целях поддержания кредитования пострадавших отраслей, а также существенное увеличение инструментов ликвидности", - подчеркнул Журавлев.

Ранее замминистра финансов России Андрей Иванов заявил, что власти РФ готовы рассмотреть не только отсрочку, но и реструктуризацию долгов наиболее пострадавших от коронавируса предприятий как по налогам, так и по кредитам коммерческих банков. Замминистра также сообщил, что работа по поддержке системообразующих предприятий РФ будет проходить в индивидуальном порядке в зависимости от конкретной ситуации. Он добавил, что правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ретейлеры оценили возможность повышения цен на алкоголь
Повышение цен в ближайшие месяцы не предвидится, заявили в АКОРТ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС