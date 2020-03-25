"Яндекс.Еда" зафиксировала за сутки рост подключений ресторанов в шесть раз

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Яндекс. Еда" зафиксировала за последние сутки шестикратный рост подключений ресторанов в больших городах к услугам доставки еды. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Только за последние сутки к сервису "Яндекс.Еда" подключились около 200 ресторанов - в шесть раз больше, чем в обычный день в феврале. За неделю количество новых партнеров втрое превысило показатели прошлого месяца. Примерно треть заведений находятся в Москве и Московской области, 13% - в Санкт-Петербурге и еще 8% - в Екатеринбурге. Общее число ресторанов на платформе выросло до 16 тыс.", - сказали в компании.

Отмечается, что больше половины всех новых заведений - это независимые рестораны или небольшие локальные сети. "44% ресторанов, подключенных за последнюю неделю, предлагают блюда европейской или авторской кухни, 15% - азиатскую еду, а примерно 9% - бургеры", - добавили в компании.

Гендиректор "Яндекс.Еды" Дмитрий Масюк поясняет, что некоторые рестораны вынуждены закрывать залы из-за низкого спроса и самое важное для такого бизнеса - как можно скорее перейти на работу с доставкой, чтобы сохранить клиентов и рабочие места. Кроме этого, Масюк сообщил, что на прошлой неделе компания радикально сократила среднее время подключения нового заведения к платформе "Яндекс.Еда" - с семи суток до одного дня.

Одновременно с ростом числа заявок на подключение в 1,5 раза выросло количество запросов на обновление меню, в два раза - на заведение новых акционных предложений и в три раза - на изменение графика доставки из ресторана в связи с сокращением рабочего времени.

На время сложной ситуации, сервис также подключает партнеров по модели маркетплейса, с доставкой собственными силами ресторана. В случае закрытия зала это позволит заведениям обеспечить работой официантов и других сотрудников на время вынужденного простоя. Курьерские службы-партнеры "Яндекс.Еды" готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы справиться с ростом спроса на доставку.