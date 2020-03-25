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Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" вывез более 68 тыс. человек из Европы за период ограничений из-за коронавируса

Наибольшее количество людей вывезено из Лондона, Берлина, Парижа и Амстердама

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" за период ограничительных мер в связи с распространением коронавируса вывезла более 68 тыс. пассажиров на европейском направлении. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Наибольшее количество людей мы вывезли из таких городов, как Лондон, Берлин, Париж, Амстердам, Прага и Будапешт. Если считать вообще за весь период запретов и ограничений, то наша компания вывезла из упомянутых городов более 68 тыс. человек, это уже включая иностранных граждан", - сказала она.

По словам Спиваковой, в период с 14 по 24 марта "Аэрофлот" вывез из-за границы более 48 тыс. россиян. "На сегодня у нас запланированы специальные рейсы из Дели, Дубая и Ташкента", - добавила она.

21 марта штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ принял решение временно ограничить авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С 16 марта авиакомпании могут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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