Матвиенко заявила, что деньги за все авиабилеты должны быть возвращены

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Министерство транспорта РФ о том, чтобы россиянам вернули средства за билеты на самолеты, в том числе по невозвратным тарифам, из-за ограничений в связи с коронавирусом.

"Давайте подготовим такое обращение. Деньги за все билеты должны возвращаться, независимо от того, какой это вид билетов", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Так она отреагировала на выступление сенатора от Республики Тыва Дины Оюн, которая сообщила, что в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий, отменой планировавшихся задолго до ситуации с коронавирусом семинаров и олимпиад для школьников многие вынуждены были сдавать свои билеты, которые приобретались по невозвратным тарифам. По ее словам, сейчас авиакомпании отказываются компенсировать эти затраты. "Люди брали кредиты, чтобы сопровождать ребенка на олимпиады. Может, нам обратиться в Минтранс России, чтобы с авиакомпаниями провели переговоры по возврату в связи с форс-мажорными обстоятельствами денег за невозвратные билеты", - предложила Оюн.

Матвиенко отметила, что это правильная постановка вопроса. "События неординарные, и авиакомпании, безусловно, должны возвращать деньги гражданам за билеты, поскольку они отказываются не по своей вине", - сказала спикер СФ.

При этом она обратила внимание на то, что авиакомпании находятся сейчас в очень тяжелом экономическом положении, государство рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли в связи с коронавирусом.