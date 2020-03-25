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Ретейлеры оценили возможность повышения цен на алкоголь

Повышение цен в ближайшие месяцы не предвидится, заявили в АКОРТ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Повышение цен на алкоголь в российских торговых сетях на фоне падение курса рубля и коронавируса в ближайшие месяцы не предвидится. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие федеральные торговые сети, работающие на территории Российской Федерации.

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"Повышение цен на импортный алкоголь в ближайшее время не предвидится", - сказали в ассоциации. "На данный момент значимого роста цен на алкогольную продукцию в торговых сетях не зарегистрировано. По российскому алкоголю роста цен не предвидится. Импортный алкоголь - одна из немногих категорий товаров, цены на которые зависят от валютного курса. После того, как запас на складах продукции по старым поставкам закончится, а на это могут уйти месяцы, закупки будут осуществляться по новому курсу, это может повлиять и на цену продукции на полках", - добавили в АКОРТ.

При этом, по словам представителя АКОРТ, доля импортного алкоголя в розничном обороте не превышает 20% по категории "вина" по объемам реализации, по крепким напиткам с учетом объема реализации несколько процентов.

"В случае необходимости повысить цену поставщик должен направить в торговую сеть соответствующее уведомление и обосновать повышение цены. Если обоснования нет или оно несущественное, сеть может отказаться от закупок по завышенным ценам", - заключили в ассоциации.

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