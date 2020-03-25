СМИ: рекордный с 1933 года рост Dow Jones вряд ли будет устойчивым

ТАСС, 25 марта. Рост американского индекса Dow Jones по итогам вторника оказался рекордным с 1933 года. Однако такой подъем вряд ли сохранится в ближайшие дни, даже несмотря на согласование Белым домом и Сенатом пакета мер для стимулирования экономики, прогнозируют в среду американские СМИ.

Американские биржи 24 марта показали рекордный рост после снижения в предыдущие дни на фоне пандемии коронавируса: Dow Jones вырос сразу на 11,36%, до 20704,91 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 9,38%, до 2447,33 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 8,12%, до 7417,86 пункта. Азиатские площадки откликнулись на это также ростом - так, ключевой индекс биржи в Токио поднялся в среду более чем на 8%.

Как отмечает телекомпания CNBC, результаты торгов по фьючерсам вечером во вторник позволяют прогнозировать только незначительный рост Dow Jones на открытии в среду - примерно на 0,5%. При этом ее специалисты ожидают небольшого снижения S&P 500 и Nasdaq. До новостей о согласовании пакета стимулирования экономики прогнозы на базе фьючерсных торгов показывали даже некоторое снижение Dow Jones на предстоящих торгах.

Рост на азиатских рынках утром в среду также вряд ли можно считать признаком возвращения экономики в докризисное состояние, указывает The Wall Street Journal. "Пока слишком рано говорить о том, что мы на пути к восстановлению. Все будет зависеть от того, какие меры по стимулированию экономики будут приняты в ближайшие недели и месяцы для сохранения рабочих мест и уровня зарплат", - приводит издание слова эксперта инвестиционного фонда Fidelity International Кэтрин Ён.

По ее словам, рост вызван, прежде всего, стремлением участников рынка воспользоваться благоприятной возможностью для заключения выгодных сделок при низком уровне цены на акции, и поэтому следует ждать дальнейшей волатильности рынков, когда этот интерес будет удовлетворен.

В среду стало известно, что Сенат планирует 25 марта одобрить пакет мер поддержки экономики на $2 трлн, который не удалось утвердить в понедельник. Пакет предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека. Ранее Федеральная резервная система решила скупать облигации в рамках количественного смягчения практически в неограниченных количествах, а еще 16 марта понизила ключевую ставку до 0-0,25%.